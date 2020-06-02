Превратился в зомби: в ПСЖ рассказали о депрессии лидера клуба
Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщает Get French Football .
По информации издания, один из сотрудников медицинской службы ПСЖ связался с руководством клуба и сообщил о нарушении режима сна в Анхеля Ди Марии.
32-летний аргентинец страдает от бессонницы и находится в состоянии депрессии. Ее причиной стало завершение всех футбольных соревнований во Франции из-за пандемии коронавируса. Жена футболиста обеспокоена самочувствием своего мужа и сообщила близким, что он ведет себя как "зомби".
В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 11 голов и отдал 27 результативных передач.
- Напомним, 30 апреля ПСЖ был признан чемпионом Франции сезона 2019/20, который завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
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