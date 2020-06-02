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Espreso.tvСпортПревратился в зомби: в ПСЖ рассказали о депрессии лидера клуба

Превратился в зомби: в ПСЖ рассказали о депрессии лидера клуба


фото: Getty Images
Во французском клубе ПСЖ заявили, что аргентинский футболист Анхель Ди Мария из-за отмены сезона находится в состоянии депрессии

Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщает Get French Football .

По информации издания, один из сотрудников медицинской службы ПСЖ связался с руководством клуба и сообщил о нарушении режима сна в Анхеля Ди Марии.

32-летний аргентинец страдает от бессонницы и находится в состоянии депрессии. Ее причиной стало завершение всех футбольных соревнований во Франции из-за пандемии коронавируса. Жена футболиста обеспокоена самочувствием своего мужа и сообщила близким, что он ведет себя как "зомби".

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 37 матчей, забил 11 голов и отдал 27 результативных передач.

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