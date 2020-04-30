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Espreso.tvСпортПСЖ провозгласили чемпионом Франции по футболу

ПСЖ провозгласили чемпионом Франции по футболу


фото: Getty Images
ПСЖ признан чемпионом Франции сезона 2019/20, который завершен досрочно

Об этом сообщает L'Equipe

ПСЖ лидировал в Лиге 1 в момент остановки чемпионата. Команда набрала 68 очков в 27 матчах. На второй строчке находится "Марсель", у которого 56 очков.

Представительство в еврокубках будут распределены согласно турнирной таблицы. В Лигу чемпионов выходят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы попадают "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".

По последним данным, во Франции 166 543 зараженных коронавирусом. Из них 49 118 выздоровели, а 24 121 умерли.

  • Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не восстанавливать спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу .

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