Миллиарды, выделенные на борьбу с COVID-19, делись неизвестно куда, - Синютка

2 июня, 2020, 09:57

Шестьдесят миллиардов, выделенных на борьбу с коронавирусом, делись неизвестно куда

Об этом в ток-шоу "Прямой эфир" заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Шестьдесят миллиардов, выделенных на коронавирус, делись неизвестно куда. И я бы очень хотел, чтобы в четверг ... я не знаю, как будут представлять этот вопрос" слуги народа ", но я думаю, что нужно прежде всего отчитаться за программу, которую утверждали "слуги народа". Это никто чужой утверждал, а это утверждало парламентское большинство. И они должны были дать ответ на вопрос: почему в таком состоянии экономика выполнения бюджета, почему первый раз за период войны пошло падение реальных доходов людей? ", - сказал Синютка.