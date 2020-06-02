Мы выступаем за то, чтобы правительство отправить в отставку, - Княжицкий

2 июня, 2020, 14:23

По словам нардепа от фракции "ЕС" Николая Княжицкого, партия не поддерживает деятельность ни одного министра и выступает за отставку всего правительства

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Непрофессионализм правящей партии монобольшинства" Слуги народа ", которые все время приводят к власти некомпетентные правительства. Мы выступаем за то, чтобы правительство отправить в отставку. Потому что правительство не справилось с теми вызовами, которые стоят сейчас перед Украиной: ни в сфере безопасности, ни в сфере здравоохранения, ни в других сферах ", - заявил народный депутат.

Княжицкий прокомментировал сбор подписей партией "Голос" за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что "нет такой формы, чтобы в результате сбора каких-то голосов, кто-то ушел в отставку."

Читайте также: "Европейская Солидарность" не поддержала сбор подписей за отставку Авакова

"Это дешевый пиар. Наша фракция получила подписные листы, чтобы отправить в отставку все правительство, без исключения, всех министров. Потому что мы считаем, что они плохо работают. И мы против, чтобы заниматься просто обычным пиаром. Мы за действенные шаги. И мы будемо это делать. И это правительство должно уйти в отставку ", - отметил он.

"Нельзя реформировать какую-то одну сферу в жизни. Когда сам президент Зеленский все время говорит о том, что одно лицо является бандитом или другое, когда ГБР абсолютно незаконно не встречается с семьями членов Небесной сотни, а возглавляет их бывший адвокат Януковича, когда суды и в частности судья Вовк принимает абсолютно абсурдные решения по Татьяне Черновил, о многих других, кого политически преследуют, очевидно, в такой сфере реформировать какую-то одну отрасль было бы невозможно ", - добавил политик.

По его словам, "Европейская Солидарность" не поддерживает ни одного министра правительства Шмыгаля и считает, что должно прийти единое профессиональное правительство, которое будет по четким и понятным критериям выбрано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb