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Espreso.tvСпортМейвезера признали лучшим боксером в истории

Мейвезера признали лучшим боксером в истории


фото: Getty Images
Рейтинг лучших боксеров за всю историю возглавил американец Флойд Мейвезер

Об этом сообщает BoxRec в twitter.

Серебро от BoxRec получил Мэнни Пакьяо, а третье место занял Карлос Монсон.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер провел последний поединок в карьере против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бой состоялся в августе 2017 года.

За боксерскую карьеру американец провел 50 боев, а с ринга всегда выходил победителем.

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