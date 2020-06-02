Мейвезера признали лучшим боксером в истории

2 июня, 2020, 17:47

Рейтинг лучших боксеров за всю историю возглавил американец Флойд Мейвезер

Об этом сообщает BoxRec в twitter.

Серебро от BoxRec получил Мэнни Пакьяо, а третье место занял Карлос Монсон.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер провел последний поединок в карьере против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, бой состоялся в августе 2017 года.

За боксерскую карьеру американец провел 50 боев, а с ринга всегда выходил победителем.

According to @BoxRec , here are the top 10 boxers of all-time





1. Floyd Mayweather

2. Manny Pacquiao

3. Carlos Monzon

4. Muhammad Ali

5. Sugar Ray Robinson

6. Bernard Hopkins

7. Joe Louis

8. Archie Moore

9. Oscar De La Hoya

10. Julio Ceasar Chavez https://t.co/niApAatBDo - Legit.ng (@legitngnews) June 2, 2020