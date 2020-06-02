Кулеба анонсировал новую нормандскую встречу на уровне министров
Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сказал он.
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Переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД прошли 30 апреля, они стали первыми за два года. Предыдущие состоялись в июне 2018 года.
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