Кулеба анонсировал новую нормандскую встречу на уровне министров

2 июня, 2020, 15:19

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал в ближайшее время переговоры глав внешнеполитических ведомств стран нормандского формата

Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сказал он.

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Переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД прошли 30 апреля, они стали первыми за два года. Предыдущие состоялись в июне 2018 года.