Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не пойдет за "красные линии", - Кулеба

2 июня, 2020, 14:38

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Германии Гайки Маасом, сообщает Эспрессо.TV .

Кулеба отметил, что во время консультаций по нормандском формата была определена ряд вопросов.

"Мы наметили тогда ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но в то же время хочу это подчеркнуть, не приводила в сечения" красных линий ". Уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широким компромиссам, но не пойдет на пересечение своих "красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

Кулеба отметил, что в Германии понимают и поддерживают украинскую позицию.