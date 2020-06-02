КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, - Хомчак

2 июня, 2020, 15:39

Украина готовится к открытию после 10 июня первых КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил на совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - говорится в сообщении.