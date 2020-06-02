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Espreso.tvОбществоКПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, - Хомчак

КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, - Хомчак

Украина готовится к открытию после 10 июня первых КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил на совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - говорится в сообщении.

  • В ООН призывают Украину систематизировать выдачу разрешений на пересечении линии разграничения с оккупированными Россией территориями на Донбассе.
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