КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, - Хомчак
2 июня, 2020, 15:39
Украина готовится к открытию после 10 июня первых КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС
Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил на совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.
"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - говорится в сообщении.
- В ООН призывают Украину систематизировать выдачу разрешений на пересечении линии разграничения с оккупированными Россией территориями на Донбассе.