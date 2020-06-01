В ООН призвали Украину систематизировать выдачу разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе

1 июня, 2020, 22:08

В ООН призывают Украину систематизировать выдачу разрешений на пересечение линии разграничения с оккупированными Россией территориями на Донбассе

Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани, передает Укринформ.

"На востоке Украины закрытие всех пунктов въезда-выезда с конца марта означает, что сотни людей, которые, вероятно, сталкиваются со срочной необходимостью пересечения линии разграничения, не могут систематически получать помощь", - отмечается в заявлении.

ООН признает усилия Украины, направленные на обеспечение возможности пересечения линии разграничения в ряде исключительных случаев.

Лубрани считает, что введение понятных и четко определенных критериев очень важно для тех, у кого есть законные основания для пересечения линии разграничения.

Она также подчеркнула, что количество граждан Украины, которым срочно необходимо пересечь КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, продолжает расти ежедневно.

"Я обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам и подчеркиваю необходимость внедрения прозрачного и эффективного механизма рассмотрения таких случаев, а также прошу ускорить выдачу разрешений на пересечение линии разграничения в случае срочных обстоятельств, пока действуют ограничения, связанные с пандемией COVID-19", - добавила координатор ООН.