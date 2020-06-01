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Espreso.tvСпорт"Ворскла" провела 700-й матч в чемпионатах Украины по футболу

"Ворскла" провела 700-й матч в чемпионатах Украины по футболу


фото: upl.ua
Поединок 24-го тура УПЛ "Ворскла" - "Львов" стал для полтавчан 700-м в чемпионатах Украины по футболу

Об этом сообщает sport.ua .

"Ворскла" стала 6-й командой элитного дивизиона, которая достигла этой отметки. 235 встреч бело-зеленые выиграли, 188 завершили вничью, 277 проиграли, 749 мячей забили, 834 пропустили.

В турнирной таблице УПЛ "Ворскла" делит 9-10 место со "Львовом".

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