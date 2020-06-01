"Ворскла" провела 700-й матч в чемпионатах Украины по футболу
1 июня, 2020, 13:13
Поединок 24-го тура УПЛ "Ворскла" - "Львов" стал для полтавчан 700-м в чемпионатах Украины по футболу
Об этом сообщает sport.ua .
"Ворскла" стала 6-й командой элитного дивизиона, которая достигла этой отметки. 235 встреч бело-зеленые выиграли, 188 завершили вничью, 277 проиграли, 749 мячей забили, 834 пропустили.
В турнирной таблице УПЛ "Ворскла" делит 9-10 место со "Львовом".
- 31 мая "Ворскла" на своем поле сыграла вничью со "Львовом" (1: 1).