Ермак заявил, что Германия поддержала переформатирование ТКГ, и предположил визит в Париж после Берлина

2 июня, 2020, 22:06

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что немецкие партнеры поддержали переформатирование Трехсторонней контактной группы

Об этом Ермак сообщил журналистам в Берлине по итогам рабочего визита, передает "Укринформ" .

"Переформатирование Трехсторонней контактной группы для нас очень важно, потому что мы говорим, что Украина должна доминировать на этих переговорах. В Берлине поддерживают переформатирование", - сказал Ермак.

При этом тему создания Консультационного совета на переговорах с немецкими партнерами не обсуждали.

Председатель ОПГ также предположил, что после Берлина он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отправятся в Париж.

"Думаю, мы нанесем вскоре такой же визит с министром в Париж", - сказал Ермак.

Кроме того, глава ОПГ отметил, что в скором времени планируется видеоконференция политсоветников в "нормандском" формате, а после нее - видеоконференция на уровне министров МИД. По словам Ермака, конференция может состояться сразу после выполнения всех договоренностей, достигнутых на "нормандской" встрече в Париже в 2019 году.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры глав МИД стран "нормандского" формата, которые должны состояться в ближайшее время.

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