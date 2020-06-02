Ермак в Берлине настаивал на важности прекращения обстрелов на Донбассе, - ОПУ

2 июня, 2020, 19:55

Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей, достигнутых во время декабрьской встречи в нормандском формате в Париже, чтобы начать готовить новый саммит

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время визита в Германию, передает пресс-служба ОП.

Ермак заявил, что два обмена пленными являются положительным примером того, как могут быть реализованы соглашения "нормандской четверки", но для проведения последующих освобождений необходимо, чтобы представители Красного Креста получили доступ ко всем удерживаемым украинцам.

Кроме того, как он отметил, важной составляющей для продвижения мирного процесса на Донбассе является прекращение обстрелов.