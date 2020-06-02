COVID-19: в Украине за сутки - 328 новых случаев

2 июня, 2020, 09:01

По состоянию на 9:00 вторника, 2 июня 2020 года, в Украине насчитывалось 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

С начала эпидемии 727 (+9 за сутки) пациентов умерли, и 10 078 человек (+388 сутки) выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;

Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 776 случаев;

Закарпатская область - 1216 случаев;

Запорожская область - 450 случаев;

Ивано-Франковская область - 1442 случая;

Кировоградская область - 516 случаев;

г. Киев - 3071 случай;

Киевская область - 1623 случая;

Львовская область - 1734 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 271 случай;

Ровенская область - 1823 случая;

Сумская область - 173 случая;

Тернопольская область - 1180 случаев;

Харьковская область - 1105 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 458 случаев;

Черновицкая область - 3410 случаев;

Черкасская область - 411 случаев;

Черниговская область - 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.

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