COVID-19: в Украине за сутки - 328 новых случаев
2 июня, 2020, 09:01
По состоянию на 9:00 вторника, 2 июня 2020 года, в Украине насчитывалось 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СНБО.
За сутки зафиксировано 328 новых случаев.
С начала эпидемии 727 (+9 за сутки) пациентов умерли, и 10 078 человек (+388 сутки) выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
г. Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ровенская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.
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