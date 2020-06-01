На Буковине врач повторно заразилась COVID-19

1 июня, 2020, 19:25

Врач-анестезиолог Анна Рыбарчук из Черновицкой городской больницы сообщила, что у нее повторно обнаружили коронавирус

Об этом она написала в Facebook.

Рыбарчук заметила, что у нее уже седьмой день продолжается пневмония, вызванная коронавирусом. ПЦР-тест показал его наличие в организме.

"Сегодня 7 день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на Covid-19", - сообщила врач.

По ее словам, после первого инфицирования тестирование не выявило у нее антител к коронавирусу.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу... Вот вам и легкое течение", - отметила врач.

Рыбарчук сообщила, что сейчас с легкой формой пневмонии лечится дома.

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