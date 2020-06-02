Чисора заявил, что Усика превосходят только два боксера в мире

2 июня, 2020, 14:42

Британский тяжеловес Дерек Чисора считает, что его следующий соперник Александр Усик входит в тройку самых лучших боксеров мира

Об этом сообщает inews .

По словам Чисоры, Усик является одним из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, вместе с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом мира в четырех категориях мексиканцем Саулем Альваресом.

"Бой с Усиком - это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров независимо от весовой категории в мире. Это он, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из лучших. Я взволнован этим я как мальчишка в канун Рождества. Он новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому мы будем стараться изо всех сил. Я собираюсь попытаться сбить его темп. Я буду везде, как сыпь у ребенка ", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии короновируса его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком , если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.

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