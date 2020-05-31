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Espreso.tvСпортЧисора угрожает отказаться от боя с Усиком и перейти в MMA

Чисора угрожает отказаться от боя с Усиком и перейти в MMA


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с украинцем Александром Усиком, если с поединком и в дальнейшем не будет определенности

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Чисоры, если в ближайшее время не будет назначена дата боя с Усиком, он перейдет в смешанные единоборства и выступать в промоушене Bellator.

"Пока мы просто ждем завершения карантина, чтобы прикинуть, как много людей сможем собрать на арене О2 в Лондоне. Я думаю, этому бою нужны фаны. Некоторые поединки могут обойтись без болельщиков, но определенным боям они нужны, и это тот случай, когда люди должны насладиться зрелищем вживую. Мы ждем новую дату для боя с Усиком. Но если с этим и дальше не будет определенности, мы отправимся прямо в Bellator ", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

  • Напомним, 28 мая промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что перенесенный бой украинского боксера против Дерека Чисоры состоится в конце августа 2020 года.

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