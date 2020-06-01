Нардеп-"слуга" Качура назвал вероятного нового вице-премьера по евроинтеграции

1 июня, 2020, 19:05

Народный депутат от "Слуги народа" назвал нового возможного вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Об этом он написал y Telegram.

"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из Голоса)", - сообщил Качура.

С декабря 2017 голоса - генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.

В 2019 году Стефанишина принимала участие во внеочередных парламентских выборах. Она баллотировалась под двадцать пятым номером по списку политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".