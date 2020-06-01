 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Качура назвал вероятного нового вице-премьера по евроинтеграции

Нардеп-"слуга" Качура назвал вероятного нового вице-премьера по евроинтеграции


фото: my.ua
Народный депутат от "Слуги народа" назвал нового возможного вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Об этом он написал y Telegram.

"Новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина (не из Голоса)", - сообщил Качура.

С декабря 2017 голоса - генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров.

В 2019 году Стефанишина принимала участие во внеочередных парламентских выборах. Она баллотировалась под двадцать пятым номером по списку политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать