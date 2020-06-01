Вопрос об отставке правительства не соответствует действительности, - Разумков

1 июня, 2020, 13:30

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что вопрос об отставке правительства не соответствует действительности

Об этом он сказал, отвечая на вопрос Еспресо о возможной отставке правительства.

"Решение о принятии или одобрении или отклонении программы действий правительства принимают все же не комитеты, а Верховная Рада Украины. В четверг будем рассматривать этот вопрос на пленарном заседании. Вопрос об отставке правительства не соответствует действительности. Я и не особо слышал где-то. Я не думаю, что сегодня есть смысл об этом говорить ", - сказал Разумков.

Также он добавил, что 13 комитетов выразили свою позицию относительно программы действий правительства.

"Она была неутешительная для правительства и я думаю, что правительство учло все то, что было озвучено народными депутатами и во время заседаний и после заседаний комитетов. И уже коллеги говорят, что они дорабатывают программу. Но регламент Верховной Рады не позволяет заменить одно на другое , поэтому мы будем рассматривать ту программу, которая была подана вовремя и я надеюсь, что все будет хорошо и коллеги поддержат предложение направить ее на доработку ", - сказал Разумков.

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