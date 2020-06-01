"Закон о ворах" и программа правительства: Разумков о пленарной неделе Рады

1 июня, 2020, 12:02

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о пленарной неделе

Об этом он сказал во время заседания, передает Еспресо.TV .

"У нас на этой неделе вынесены вопросы по борьбе с организованной преступностью. Это, так называемый, закон о ворах. А также вопросы, связанные с программой действий правительства. На этой неделе она так же будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады. Были высказанные позиции комитетов. Я думаю, что с учетом этого мы сможем эффективно продолжать сотрудничество с Кабмином. Также важное направление нашей работы это и креативные индустрии, которым необходимо помогать, так, как в медицине ", - сказал Разумков.

Он отметил, что будут рассматриваться многие другие вопросы, которые охватывают другой перечень какой - либо отрасли экономики нашего государства.

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