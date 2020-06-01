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Espreso.tvСпортВ известном бразильском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19

В известном бразильском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19


фото: Getty Images
В известном бразильском футбольном клубе "Васко да Гама" произошла вспышка коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

В клубе провели тестирование на коронавирус среди игроков и сотрудников клуба. Результаты оказались катастрофическими: у 16 из 43 сотрудников клуба обнаружили заражение коронавирусом.

В турнирной таблице чемпионата Бразилии 2019-го года "Васко да Гама" заняли двенадцатую строчку.

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