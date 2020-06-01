В известном бразильском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19

1 июня, 2020, 17:15

В известном бразильском футбольном клубе "Васко да Гама" произошла вспышка коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

В клубе провели тестирование на коронавирус среди игроков и сотрудников клуба. Результаты оказались катастрофическими: у 16 из 43 сотрудников клуба обнаружили заражение коронавирусом.

В турнирной таблице чемпионата Бразилии 2019-го года "Васко да Гама" заняли двенадцатую строчку.