В известном бразильском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19
1 июня, 2020, 17:15
В известном бразильском футбольном клубе "Васко да Гама" произошла вспышка коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.
В клубе провели тестирование на коронавирус среди игроков и сотрудников клуба. Результаты оказались катастрофическими: у 16 из 43 сотрудников клуба обнаружили заражение коронавирусом.
В турнирной таблице чемпионата Бразилии 2019-го года "Васко да Гама" заняли двенадцатую строчку.
- 30 мая футболисты и персонал "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус, матч львовян в чемпионате Украины против "Мариуполя" был отменен.