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Espreso.tvОбществоУкрзализныця увеличит количество поездов до украинских курортов, - Криклий

Укрзализныця увеличит количество поездов до украинских курортов, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что этим летом будет увеличено количество поездов, которые будут курсировать до популярных курортов

Об этом Криклий сообщил в эфире "Завтрак с 1 + 1" .

"В направлениях курортов мы обязательно добавим поездов. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм потому что мы хоть начнем от 15 июня восстанавливать регулярные международные сообщения, но количество стран, которые будут открыты, тоже будут в ограниченном количестве", - сообщил Криклий.

Криклий отметил, сейчас есть уникальная возможность изучать Украины с помощью внутреннего туризма.

  • Напомним, с 1 июня возобновили работу железной дороги. Начали продажа билетов за 90 дней до отправления.

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