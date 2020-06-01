Укрзализныця позволила покупать билеты на плацкарты

1 июня, 2020, 14:38

Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но в них будут доступны только половина мест

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Сейчас таких вагонов - 20. В них, так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест ", - сообщил Юрик.

Всего предусмотрено, что плацкартные вагоны будут в четырех поездах: