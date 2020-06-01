Укрзализныця позволила покупать билеты на плацкарты
1 июня, 2020, 14:38
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но в них будут доступны только половина мест
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Иван Юрик.
"Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Сейчас таких вагонов - 20. В них, так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест ", - сообщил Юрик.
Всего предусмотрено, что плацкартные вагоны будут в четырех поездах:
- Напомним, с 1 июня возобновили работу железной дороги. Начали продажа билетов за 90 дней до отправления.
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