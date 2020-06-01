 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця позволила покупать билеты на плацкарты

Укрзализныця позволила покупать билеты на плацкарты


фото: reuters
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но в них будут доступны только половина мест

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. Сейчас таких вагонов - 20. В них, так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест ", - сообщил Юрик.

Всего предусмотрено, что плацкартные вагоны будут в четырех поездах:

  • Напомним, с 1 июня возобновили работу железной дороги. Начали продажа билетов за 90 дней до отправления.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июня, 2020 понедельник

больше новостей

1 июня, 2020 понедельник

31 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать