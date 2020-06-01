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Espreso.tvОбществоУкрпочта может освободить 10 тысяч почтальонов: сейчас это каждый третий

Укрпочта может освободить 10 тысяч почтальонов: сейчас это каждый третий

Треть почтальонов Укрпочты может остаться без работы. Компания намерена отходить от формата рабочего дня на четверть ставки или полставки

Об этом в интервью изданию Liga.net заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

На вопрос о планах закупить 20 тыс. смартфонов (при штате в 30 тыс. почтальонов) Смелянский подтвердил, что 10 тыс. сотрудников Укрпочты могут потерять работу:

"Я могу точно сказать, что все, кто захочет работать, будут работать. Я имею в виду, на полную ставку", - отметил он.

Председатель Укрпочты рассказал, что прежде всего компания заинтересована переводить работников на полную ставку:

"Мы хотим привлекать сотрудников, готовых меняться вместе с нами. Проблема в том, что некоторые люди сами не хотят работать на полную ставку. Опыт Черниговской области показал, что только 5% сотрудников согласились перейти в зарплате с 1 тыс. грн на 10 тыс. грн ", - добавил он

Также он считает, что в случае раздачи сматфонов всем работникам, треть из них на следующий день напишет заявления об увольнении:

"У нас 15% сотрудников пенсионного возраста. Вряд многие из них захотят освоить новые технологии, хотя они и позволят зарабатывать больше. А насильно я не могу никого заставлять работать. Моя задача - дать удочку, а не рыбу", - пояснил Смелянский.

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