Украинский форвард забил гол в чемпионате Дании
1 июня, 2020, 11:46
В 25-м туре чемпионата Дании по футболу "Эсбьерг" сыграл вничью с "Ольборгом", за хозяев отличился украинский нападающий Юрий Яковенко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинец забил на 68-й минуте, а матч завершился со счетом 1: 1.
В текущем сезоне Юрий Яковенко провел 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего нападающего составляет 650 тыс. евро.
- 28 мая бывший футболист молодежной сборной Украины Валериан Гвилия забил за "Легию" эффектный гол в Кубке Польши .