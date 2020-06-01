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Espreso.tvСпортУкраинский форвард забил гол в чемпионате Дании

Украинский форвард забил гол в чемпионате Дании


фото: Getty Images
В 25-м туре чемпионата Дании по футболу "Эсбьерг" сыграл вничью с "Ольборгом", за хозяев отличился украинский нападающий Юрий Яковенко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец забил на 68-й минуте, а матч завершился со счетом 1: 1.

В текущем сезоне Юрий Яковенко провел 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего нападающего составляет 650 тыс. евро.

 

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