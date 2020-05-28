Экс-футболист сборной Украины забил супергол за польскую "Легию"

28 мая, 2020, 10:52

Бывший футболист молодежной сборной Украины Валериан Гвилия забил за "Легию" эффектный гол в Кубке Польши

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Гвилия помог "Легии" победить "Медзев" в четвертьфинале Кубка Польши со счетом 2: 1. В первом тайме он забил один из голов Варшавке, отправив ударом из-за пределов штрафной мяч под перекладину.

26-летний Гвилия в 2014 - 2016 годах выступал за запорожский "Металруг", в котором начал профессиональную карьеру.

Полузащитник сыграл 4 матча за молодежную сборную Украины. Позже решил выступать за национальную команду Грузии, за которую сыграл 27 матчей и забил 3 гола.

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