Экс-футболист сборной Украины забил супергол за польскую "Легию"
28 мая, 2020, 10:52
Бывший футболист молодежной сборной Украины Валериан Гвилия забил за "Легию" эффектный гол в Кубке Польши
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Гвилия помог "Легии" победить "Медзев" в четвертьфинале Кубка Польши со счетом 2: 1. В первом тайме он забил один из голов Варшавке, отправив ударом из-за пределов штрафной мяч под перекладину.
26-летний Гвилия в 2014 - 2016 годах выступал за запорожский "Металруг", в котором начал профессиональную карьеру.
Полузащитник сыграл 4 матча за молодежную сборную Украины. Позже решил выступать за национальную команду Грузии, за которую сыграл 27 матчей и забил 3 гола.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-