Uber Shuttle сегодня возобновляет работу в Киеве с ограничениями мест: схема маршрутов
"Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями. Медицинские работники, после подачи заявки на получение специального кода Uber Medics, как и раньше, смогут пользоваться услугой бесплатно", - отмечается в сообщении.
Внутренние поверхности всех шаттлов будут обрабатываться дезинфицирующими средствами после каждого изменения, а сами шаттлы будут проходить ежедневную дезинфекцию внутри и снаружи.
Водители и пассажиры получат напоминание о санитарных мерах, такие как мытье рук и ношение маски или повязки для лица.
"Водителям и пассажирам нужно будет ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли этих мер, прежде чем они смогут забронировать поездку выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничена так, чтобы у каждого занятого места было равно свободное ", - отмечают в Uber.
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