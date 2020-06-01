Uber Shuttle сегодня возобновляет работу в Киеве с ограничениями мест: схема маршрутов

1 июня, 2020, 10:03

Сервис маршрутных такси Uber Shuttle с 1 июня возобновит работу 22 маршрутов в Киеве для всех пользователей. В шаттлах будут ограничения по количеству мест в салоне

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию Uber.

"Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями. Медицинские работники, после подачи заявки на получение специального кода Uber Medics, как и раньше, смогут пользоваться услугой бесплатно", - отмечается в сообщении.

Внутренние поверхности всех шаттлов будут обрабатываться дезинфицирующими средствами после каждого изменения, а сами шаттлы будут проходить ежедневную дезинфекцию внутри и снаружи.

Водители и пассажиры получат напоминание о санитарных мерах, такие как мытье рук и ношение маски или повязки для лица.

"Водителям и пассажирам нужно будет ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли этих мер, прежде чем они смогут забронировать поездку выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничена так, чтобы у каждого занятого места было равно свободное ", - отмечают в Uber.