Самая большая в клубе: стала известна зарплата Ярмоленко в "Вест Хэме"

29 мая, 2020, 13:18

Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом команды

Об этом сообщает Spotrac .

По информации источника, Ярмоленко получает 6,6 млн евро в год, что является наибольшим показателем в английском клубе. Ближайший преследователь, полузащитник Джек Уилшир зарабатывает 5,7 млн евро.

29-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.