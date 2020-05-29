Самая большая в клубе: стала известна зарплата Ярмоленко в "Вест Хэме"
29 мая, 2020, 13:18
Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом команды
Об этом сообщает Spotrac .
По информации источника, Ярмоленко получает 6,6 млн евро в год, что является наибольшим показателем в английском клубе. Ближайший преследователь, полузащитник Джек Уилшир зарабатывает 5,7 млн евро.
29-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 году из немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Он сыграл за лондонцев 25 матчей и забил 5 голов.
- 13 мая Андрей Ярмоленко запустил флешмоб для фанов английского клуба с призывом сказать фразу на украинском языке.
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