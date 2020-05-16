Трамп объявил о создании новой "супер-пупер ракеты"

16 мая, 2020, 07:27

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке самой быстрой в мире новейшей гиперзвуковой ракеты

Об этом сообщает DW .

По словам Трампа, США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью в три раза больше показателей российских и китайских ракет.

Об этом он заявил в Вашингтоне 15 мая на презентации флага космических сил США.

Ракета, которая, по словам главы Белого дома, вскоре поступит на вооружение американской армии, он назвал "супер-пупер-ракетой" - super dupermissile.

Super Duper Missile 17 17 17 times faster! Boom pic.twitter.com/PKDmUzkPnr - Karli Q - Text TRUMP to 88022 (@KarluskaP) May 15, 2020

16 апреля стало известно, что Россия проводит испытания противоспутникового ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

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