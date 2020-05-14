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Espreso.tvСпортМакгрегор поддержал отца ожесточенного соперника, который находится в коме

Макгрегор поддержал отца ожесточенного соперника, который находится в коме


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал отца своего принципиального соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, который находится в коме

Слова поддержки Макгрегор написал в twitter.

Ирландец заявил, что молится за Абдулманап Нурмагомедова, который, по информации российских СМИ, находится в Москве в коме после инсульта.

"Молюсь за выздоровление Абдулманап Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы. Настоящий гений боевых искусств! Очень расстроен, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедова в это время", - написал Макгрегор.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.

  • Напомним, 12 мая Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов обменялись в соцсетях унизительными заявлениями.

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