Макгрегор поддержал отца ожесточенного соперника, который находится в коме
Слова поддержки Макгрегор написал в twitter.
Ирландец заявил, что молится за Абдулманап Нурмагомедова, который, по информации российских СМИ, находится в Москве в коме после инсульта.
"Молюсь за выздоровление Абдулманап Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы. Настоящий гений боевых искусств! Очень расстроен, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедова в это время", - написал Макгрегор.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.
Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020
A true martial genius!
Very saddened upon hearing this news tonight.
Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN
- Напомним, 12 мая Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов обменялись в соцсетях унизительными заявлениями.
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