Макгрегор поддержал отца ожесточенного соперника, который находится в коме

14 мая, 2020, 09:10

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал отца своего принципиального соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, который находится в коме

Слова поддержки Макгрегор написал в twitter.

Ирландец заявил, что молится за Абдулманап Нурмагомедова, который, по информации российских СМИ, находится в Москве в коме после инсульта.

"Молюсь за выздоровление Абдулманап Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы. Настоящий гений боевых искусств! Очень расстроен, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедова в это время", - написал Макгрегор.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Напомним, 12 мая Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов обменялись в соцсетях унизительными заявлениями.

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