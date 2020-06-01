На Донбассе боевики атаковали украинские позиции из беспилотника, есть раненый

1 июня, 2020, 13:21

1 июня российские войска сбросили ВОГ-17 с БПЛА на позиции украинских военных во Гнутово, один боец получил осколочное ранение

Об этом сообщат пресс-центр ООС.

"Сегодня, 1 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово", - говорится в сообщении.

Противник с БПЛА сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащую медицинскую помощь.

В пресс-центре отметили, что украинские военные ответили на обстрел, а потери врага уточняются.

Напомним, 31 мая на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

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