31 мая на фронте: оккупанты дважды нарушили режим тишины

31 мая, 2020, 18:23

31 мая на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

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