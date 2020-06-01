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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 340 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки - 340 новых случаев

По состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня 2020 года, в Украине насчитывалось 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

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