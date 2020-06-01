Коронавирус в Украине: за сутки - 340 новых случаев
1 июня, 2020, 08:58
По состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня 2020 года, в Украине насчитывалось 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
За сутки зафиксировано 340 новых случаев.
Читайте также: Киев не готов ко второму этапу ослабления карантина, - МОЗ
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков