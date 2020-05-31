Киев не готов ко второму этапу ослабления карантина, - МЗ

31 мая, 2020, 22:25

В Министерстве здравоохранения заявили, что Киев не готов ко второму этапу ослабления карантина

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

По состоянию на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.

Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

30 мая в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.

31 мая стало известно, что Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина .

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