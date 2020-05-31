Киев не готов ко второму этапу ослабления карантина, - МЗ
Об этом сообщает официальный сайт МЗ.
По состоянию на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.
Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.
Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.
30 мая в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.
- 31 мая стало известно, что Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина .
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