Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши

1 июня, 2020, 14:15

Вратарь сборной Украины по гандболу Антон Деревянкин подписал двухлетний контракт с польской "Хробры" с Глугова

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба .

В польском коллективе Деревянкин будет третьим украинским гандболистом. В местном клубе уже играют два игрока сборной Украины - Александр Тиль и Евгений Буйненко.

29-летний Деревянкин на протяжении всей своей спортивной карьеры защищал цвета запорожского ZTR и сборной Украины по гандболу.