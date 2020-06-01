Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши
1 июня, 2020, 14:15
Вратарь сборной Украины по гандболу Антон Деревянкин подписал двухлетний контракт с польской "Хробры" с Глугова
Об этом сообщает официальный сайт польского клуба .
В польском коллективе Деревянкин будет третьим украинским гандболистом. В местном клубе уже играют два игрока сборной Украины - Александр Тиль и Евгений Буйненко.
29-летний Деревянкин на протяжении всей своей спортивной карьеры защищал цвета запорожского ZTR и сборной Украины по гандболу.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт .