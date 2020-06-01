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Espreso.tvСпортГолкипер сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши

Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши


фото: ztr-handball.com
Вратарь сборной Украины по гандболу Антон Деревянкин подписал двухлетний контракт с польской "Хробры" с Глугова

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба .

В польском коллективе Деревянкин будет третьим украинским гандболистом. В местном клубе уже играют два игрока сборной Украины - Александр Тиль и Евгений Буйненко.

29-летний Деревянкин на протяжении всей своей спортивной карьеры защищал цвета запорожского ZTR и сборной Украины по гандболу.

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