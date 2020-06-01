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Espreso.tvОбществоЭлектронные паспорта с "Дия" нельзя использовать для выезда из Украины, - ГНСУ

Электронные паспорта с "Дия" нельзя использовать для выезда из Украины, - ГНСУ


фото: 24tv
В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявивлы, что загранпаспорт с государственного портала "Дия" нельзя использовать для выезда за границу

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что информация о том, что электронный паспорт можно использовать для выезда за границу является недостоверной. При себе нужно иметь физический документ.

"На сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе", - говорится в сообщении.

Электронные документы можно использовать внутри страны.

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