Бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста не считает Роналду лучшим партнером в "Ювентусе"
22 апреля, 2020, 16:48
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста считает лучшим партнером по команде аргентинца Дибала
Об этом сообщает Football Italia.
"Я надеюсь, что скоро вернусь в Италию. Не могу дождаться этого потому, что я не знаю, что еще делать на карантине. Лучший партнер по команде? Дибала", - сказал бразильский футболист.
В текущем сезоне 29-летний Дуглас Коста провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.
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