Бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста не считает Роналду лучшим партнером в "Ювентусе"

22 апреля, 2020, 16:48

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста считает лучшим партнером по команде аргентинца Дибала

Об этом сообщает Football Italia.

"Я надеюсь, что скоро вернусь в Италию. Не могу дождаться этого потому, что я не знаю, что еще делать на карантине. Лучший партнер по команде? Дибала", - сказал бразильский футболист.

В текущем сезоне 29-летний Дуглас Коста провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.