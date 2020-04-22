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Espreso.tvСпортБывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста не считает Роналду лучшим партнером в "Ювентусе"

Бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста не считает Роналду лучшим партнером в "Ювентусе"


фото: Getty Images
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста считает лучшим партнером по команде аргентинца Дибала

Об этом сообщает Football Italia.

"Я надеюсь, что скоро вернусь в Италию. Не могу дождаться этого потому, что я не знаю, что еще делать на карантине. Лучший партнер по команде? Дибала", - сказал бразильский футболист.

В текущем сезоне 29-летний Дуглас Коста провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 24 млн евро.

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