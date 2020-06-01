Донецкий "Спартак" будет выступать в чемпионате России по мини-футболу
1 июня, 2020, 13:48
Мини-футбольный клуб "Спартак-Донецк" в новом сезоне выступит в Высшей лиге России
Об этом сообщает официальный сайт клуба .
"Президент МФК" Спартак "Юрий Сыроватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. В повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий" Спартак "будет представлять республику среди профессионалов ", - говорится в заявлении клуба.
На сайте Ассоциации мини-футбола России указано, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.
Прошлый сезон команда провела в чемпионате ДНР, а домашние матчи "Спартак" проводил в Донецке.
- 29 мая гандболист сборной Украины Евгений Жук попал в символическую сборную чемпионата России сезона 2019/20.