Донецкий "Спартак" будет выступать в чемпионате России по мини-футболу

1 июня, 2020, 13:48

Мини-футбольный клуб "Спартак-Донецк" в новом сезоне выступит в Высшей лиге России

Об этом сообщает официальный сайт клуба .

"Президент МФК" Спартак "Юрий Сыроватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. В повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий" Спартак "будет представлять республику среди профессионалов ", - говорится в заявлении клуба.

На сайте Ассоциации мини-футбола России указано, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

Прошлый сезон команда провела в чемпионате ДНР, а домашние матчи "Спартак" проводил в Донецке.