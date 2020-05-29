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Espreso.tvСпортУкраинский игрок попал в символическую сборную чемпионата России

Украинский игрок попал в символическую сборную чемпионата России


фото: zntu-zab.com
Гандболист сборной Украины Евгений Жук попал в символическую сборную чемпионата России сезона 2019/20

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Украинца признали лучшим левым крайним в российском первенстве. Также украинец занял третье место в списке бомбардиров турнира.

Это первое попадание легионера в символическую сборную чемпионата России по гандболу за последние 5 лет.

На момент остановки турнира команда украинца "Пермские медведи" занимала седьмое место в турнирной таблице и получила право выступать в плей-офф.

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