Украинский игрок попал в символическую сборную чемпионата России
29 мая, 2020, 12:49
Гандболист сборной Украины Евгений Жук попал в символическую сборную чемпионата России сезона 2019/20
Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Украинца признали лучшим левым крайним в российском первенстве. Также украинец занял третье место в списке бомбардиров турнира.
Это первое попадание легионера в символическую сборную чемпионата России по гандболу за последние 5 лет.
На момент остановки турнира команда украинца "Пермские медведи" занимала седьмое место в турнирной таблице и получила право выступать в плей-офф.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-