Чорновол продлили домашний арест по делу о поджоге офиса ПР

1 июня, 2020, 22:24

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест бывшей народному депутату Татьяне Чорновол

Об этом сообщает 5 канал.

Отныне Чорновол может передвигаться по всей Киевской области. Ей продлили ночной домашний арест до 1 августа, но ограничения на передвижение только в поселке Гора, где она живет, отменили.

Чорновол обвиняют в умышленном убийстве из-за пожара в офисе "Партии регионов",

Прокуроры просили продлить еще на два месяца ночной домашний арест. Адвокаты требовали отпустить Чорновол под личное обязательство.

Сама Чорновол свое участие в поджоге признает, но причастность к смерти человека категорически отрицает.

Она сказала, что президент "дал зеленый свет для преследования активистов Майдана".

"Ситуация с делом совсем не нормальная, потому что по такой статье мера пресечения в виде ночного ареста свидетельствует только о том, что подозрения как такового против меня нет. То есть преступление со мной не связано. То есть настолько нет доказательств, что прокуратура и следствие не могут требовать большего, чем ночной арест, потому что потом это выльется в большой скандал. Никто не хочет брать на себя ответственность", - заявила Чорновол.