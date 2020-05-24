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Espreso.tvОбществоЧорновол заявила, что против нее возбуждено еще одно дело

Чорновол заявила, что против нее возбуждено еще одно дело


фото: Укрінформ
Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол сообщила, что Государственное бюро расследований начало против нее еще одно производство

Об этом Чорновил рассказала во время участия в акции #СтопРеванш в Киеве, сообщает hromadske.

По ее словам, дело касается ее наградного автомата.

"Недавно я узнала, что против меня еще возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", - сказала Чорновил.

По ее словам, делом занимается ГБР.

  • Напомним, 22 мая стало известно, что главным свидетелем по делу Государственного бюро расследований против Татьяны Чорновол, в рамках которой последнюю обвиняют в умышленном убийстве из-за пожара в офисе "Партии регионов", является бывший "Беркута" Юрий Селюх, который принимал активное участие в подавлении Революции Достоинства.

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