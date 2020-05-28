Во время матча "Боруссия" - "Бавария" арбитр травмировал талантливого бомбардира Европы

28 мая, 2020, 13:03

Во время матча чемпионата Германии арбитр Тобиас Штиллер случайно травмировал норвежского футболиста дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost .

В матче чемпионата Германии против "Баварии", Холланд получил травму на 69-й минуте, когда судья Тобиас Штиллер случайно наступил норвежцу на, находясь к нему спиной.

19-летний форвард травмировал колено и был заменен. За повреждения он 31 мая не сыграет за "Боруссию" из "Падерборн".

В нынешнем чемпионате Германии Холланд забил за дортмундцев 10 голов в 11 матчах.

Напомним, 26 мая в 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Баварии" со счетом 0: 1.

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