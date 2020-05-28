 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВо время матча "Боруссия" - "Бавария" арбитр травмировал талантливого бомбардира Европы

Во время матча "Боруссия" - "Бавария" арбитр травмировал талантливого бомбардира Европы


фото: Getty Images
Во время матча чемпионата Германии арбитр Тобиас Штиллер случайно травмировал норвежского футболиста дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost .

В матче чемпионата Германии против "Баварии", Холланд получил травму на 69-й минуте, когда судья Тобиас Штиллер случайно наступил норвежцу на, находясь к нему спиной.

19-летний форвард травмировал колено и был заменен. За повреждения он 31 мая не сыграет за "Боруссию" из "Падерборн".

В нынешнем чемпионате Германии Холланд забил за дортмундцев 10 голов в 11 матчах.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать