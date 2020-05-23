В Иране назвали виновного в авиакатастрофе самолета МАУ

23 мая, 2020, 22:22

В Министерстве обороны Ирана назвали виновным в сбивании под Тегераном самолета МАУ оператора ракетной системы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам иранского депутата Махмуда Садеки, в ответ на его запрос, министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что в сбивании самолета Международных авиалиний Украины обвиняется оператор ракетной системы.

По словам Садеки, оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" министерства обороны, когда принимал решение о запуске ракеты.

Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана, разъяснения причин отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны, что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.

Напомним, 17 мая в МИД предупредили, что в случае неудачных переговоров с Ираном по сбитому над Тегераном самолету МАУ, Украина пойдет в Международный суд ООН .

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