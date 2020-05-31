В Беларуси неизвестные похитили оппозиционера Статкевича

31 мая, 2020, 15:46

В Минске неизвестными был похищен оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич

Об этом сообщает "Радио Свобода".

31 мая утром в Минске на улице Маяковского люди в штатском в микроавтобусе заблокировали авто жены оппозиционера Марии Адамович. Она со Статкевичем направлялась на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании.

"На улице Маяковского, нарушив все правила дорожного движения, маршрутка перекрыла нашу дорогу и заставила остановиться. Люди в гражданском вырвали ключ зажигания из машины, вытащили Николая и отвезли его в неизвестном направлении", - рассказала Адамович.

Она побывала в Ленинском райотделе милиции и написала заявление о похищении Статкевича.

31 мая в разных городах Беларуси в 12:00 состоялись пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных участников президентской кампании.

Выборы президента Беларуссии назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.

Напомним, 29 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина .

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