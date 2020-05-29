"У нас - не Литва": Лукашенко уверен, что женщина не может управлять Беларусью
Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на слова Лукашенко.
"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент имеет сильную власть", - отметил Лукашенко.
"У нас - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, улыбнулась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - добавил он.
Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз поборется за кресло главы государства.
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