Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, - МОЗ
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По словам главного санитарного врача, в Украине нет разработок вакцины от коронавируса.
"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины ", - сказал Ляшко.
Он отметил, что в мире работают над около 70 разработками вакцин.
"И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее ждать вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований ", - отметил Ляшко.
- Напомним, 30 мая Виктор Ляшко заявил, что Украине следует готовиться к возможной второй волне COVID-19 осенью 2020 года.
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