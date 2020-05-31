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Espreso.tvОбществоУкраина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, - МОЗ

Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, - МОЗ


фото: radiosvoboda.org
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина отказалась от разработки собственной вакцины от COVID-19

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам главного санитарного врача, в Украине нет разработок вакцины от коронавируса.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в мире работают над около 70 разработками вакцин.

"И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее ждать вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований ", - отметил Ляшко.

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