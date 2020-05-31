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Espreso.tvОбществоЛяшко рассказал, когда Украину может накрыть вторая волна коронавируса

Ляшко рассказал, когда Украину может накрыть вторая волна коронавируса


фото: radiosvoboda.org
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине следует готовиться к возможной второй волне COVID-19 осенью 2020 года

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, новая волна эпидемии коронавируса может произойти осенью.

"Осенью не должно быть похожей ситуации. Мы ожидаем, что может быть вторая волна. Но мы готовимся к этой второй волне. Мы сейчас видим, как работали наши карантинные мероприятия, которые были внедрены во время первой волны, мы знаем, что и как можно запускать. Можно сейчас уже подходить, вводя адаптивный карантин ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Министерстве здравоохранения уже определили, какие ограничения пока работают, а какие нет.

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