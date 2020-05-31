Ляшко рассказал, когда Украину может накрыть вторая волна коронавируса
31 мая, 2020, 17:50
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине следует готовиться к возможной второй волне COVID-19 осенью 2020 года
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По его словам, новая волна эпидемии коронавируса может произойти осенью.
"Осенью не должно быть похожей ситуации. Мы ожидаем, что может быть вторая волна. Но мы готовимся к этой второй волне. Мы сейчас видим, как работали наши карантинные мероприятия, которые были внедрены во время первой волны, мы знаем, что и как можно запускать. Можно сейчас уже подходить, вводя адаптивный карантин ", - сказал Ляшко.
Он добавил, что в Министерстве здравоохранения уже определили, какие ограничения пока работают, а какие нет.
- Напомним, 31 мая министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что 1 июня в Украине откроются спортивные залы, бассейны и восстановится межобластное транспортное сообщение.
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