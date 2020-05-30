Меркель отказалась лететь в Вашингтон на саммит G7

30 мая, 2020, 08:08

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить саммит стран "Большой семерки" в конце июня в Вашингтоне

Об этом со ссылкой на Politico сообщает РБК-Украина .

Меркель не согласилась лично присутствовать на встрече мировых лидеров. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт пояснил, что причиной отказа является пандемия коронавируса.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сказал Зайберт.

Вместе с тем он отметил, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации из-за пандемии коронавируса в мире.

Саммит "Большой семерки" запланирован на конец июня в Вашингтоне. В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Напомним, 20 мая президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит "Большой семерки" в его загородной резиденции Кэмп-Дэвиде.

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