Словения объявила окончание у себя эпидемии Covid-19

31 мая, 2020, 13:41

Правительство Словении сообщило о прекращении действия правового режима эпидемии COVID-19 внутри страны, в условиях дальнейшего сохранения некоторых мер по защите населения

Такое решение было обнародовано в воскресенье, 31 мая 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу словенского правительства Еспресо.TV .

По последним данным Минздрава страны с начала пандемии выявлено 1473 зараженных коронавирусом, умерли 108 больных.

Государство выделило на нужды здравоохранения, на помощь предприятиям и гражданам более € 6 млрд.

Уже разрешен въезд в Словению граждан Шенгенской зоны и тех, кто имеет разрешение на постоянное проживание.

Вместе с тем, официальная Любляна настоятельно рекомендует гражданам носить маски в помещениях, где расстояние между людьми составляет менее 1,5 метра, а также в транспорте, медицинских учреждениях и домах лиц пожилого возраста, как и в присутствии лиц с респираторными заболеваниями.

Напомним, в Польше разрешили не носить защитные маски на улице .

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