Словения объявила окончание у себя эпидемии Covid-19
Такое решение было обнародовано в воскресенье, 31 мая 2020 года, передает со ссылкой на пресс-службу словенского правительства Еспресо.TV .
По последним данным Минздрава страны с начала пандемии выявлено 1473 зараженных коронавирусом, умерли 108 больных.
Государство выделило на нужды здравоохранения, на помощь предприятиям и гражданам более € 6 млрд.
Уже разрешен въезд в Словению граждан Шенгенской зоны и тех, кто имеет разрешение на постоянное проживание.
Вместе с тем, официальная Любляна настоятельно рекомендует гражданам носить маски в помещениях, где расстояние между людьми составляет менее 1,5 метра, а также в транспорте, медицинских учреждениях и домах лиц пожилого возраста, как и в присутствии лиц с респираторными заболеваниями.
- Напомним, в Польше разрешили не носить защитные маски на улице .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-