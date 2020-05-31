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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть главный футбольный матч Украины

"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть главный футбольный матч Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня, 31 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в 24-м туре чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В чемпионате Украины было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.

Чемпионат Украины по футболу

24-й тур

31 мая

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

 

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