"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть главный футбольный матч Украины
31 мая, 2020, 08:08
Сегодня, 31 мая, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в 24-м туре чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В чемпионате Украины было сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" столько же баллов и занимает третье место.
Чемпионат Украины по футболу
24-й тур
31 мая
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 26 мая Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины восстановить матчи УПЛ с 30 мая.
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