Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ
Подробности со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины передает Еспресо.TV .
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне:
1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 на 100 тыс. населения (недельный уровень заболеваемости на 100 тыс. населения в период условного пике эпидемии по Украине + 50%);
2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста).
3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.
Как свидетельствуют данные, обнародованные Минздрава в субботу, 30 мая 2020, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области пока не готовы к ослаблению карантина.
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